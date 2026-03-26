За минувшие сутки с фронта пришло много хороших новостей для бойцов ВС РФ. Как пишет «Царьград», есть существенный прогресс не только на основных линиях фронтах, но и в зоне проведения так называемого контрнаступа ВСУ. Однако есть и «тревожное сообщение».

Проблемы украинского наступления

ВСУ продолжают накаты на западно-запорожском направлении с целью вернуть утраченные в 2025 году позиции на старой линии обороны в районе Плавни-Каменское. Полковник сил специальных операций ВСУ Владимир Антонюк заявляет, что Киев хочет создать дополнительный оборонительный рубеж перед Запорожьем в преддверии ожидаемого наступления ВС РФ в 2026 году.

При этом, по мнению командования украинской армии, задача якобы легко решается. Основную ударную силу наступления изможденных ВСУ составляют именно спецподразделения ГУР, наемники и нацисты.

Первый месяц наступления обнажил критическую проблему: удерживать отбитые позиции некому. Почти любой накат или просачивание заканчивается шквальным огнем российских дронов и артиллерии, после чего следует или отступление, или смерть, или попытки закрепиться в подвалах и посадках. Обостряются и проблемы с наемниками — высокие потери привели к массовым отказам личного состава одного из нацистских полков от дальнейших операций в Степногорске. В результате террористов отвели в оборону.

Тем временем на восточно-запорожском направлении ВС РФ продолжают продвигаться на участке Гайчурской линии обороны ВСУ. Подразделения уже вошли в Гуляйпольское.

«Весь путь от Зализничного до Гуляйпольского представляет собой сплошную линию долговременных оборонительных сооружений, защищенных с юга глубоким противотанковым рвом. Доступ к позициям возможен лишь с одной стороны. Что, казалось бы, должно было значительно облегчить задачу обороняющимся. Однако, как бы ни были надежные укрепления, решающим фактором остаётся личный состав, занимающий их», — заявил Антонюк.

Целью стал личный состав

Пополнив запасы дронов благодаря переносу производств в Европу, командование ВСУ повысило выплаты за убийства российских пехотинцев. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Бородай.

Солдаты противника получают баллы, за которые могут купить новое оборудование и средства огневого поражения на маркетплейсе. Как отметил Бородай, цена одного россиянина на нем поднялась с двух баллов до шести. Таким образом, первостепенной задачей ставится убийство личного состава.

«Теперь, когда пехотинец стоит шесть баллов, он становится желанной мишенью. Это значит, что на каждого нашего пехотинца может накинуться в какой-то момент три-четыре "птички"», — заявил депутат.

«Тревожное сообщение»

Полковник запаса Аслан Нахушев опубликовал весьма неоднозначное сообщение, в котором сравнил происходящее сейчас с тем, что происходило в 2022 году. Он заявил, что в последнее время у него появились «мерзкие ощущения», которые появлялись у него раньше и оказались правдивы.

«Моя модель ресурсного надлома показывает, что при сохранении имеющегося обобщенного статус-кво (характер боевых действий, потери, доступ к имеющимся ресурсам) срок ресурсного надлома по людям у противника уходит в бесконечность. То есть система дифференциальных уравнений (работавшая в период декабря 2023 года — марта 2025 года) теперь решения не имеет. Тешить себя иллюзиями и рассчитывать на истощение противника — контрпродуктивно», — заявил он.

В связи с этим Нахушев снова заявил, что лучший способ добиться быстрой победы — нанести противнику неприемлемый ущерб. Например, уничтожить открытые распределительные устройства АЭС, нанести удары по центрам принятия решений и ликвидировать верхушку киевского режима.

Однако тема весьма серьезная, ведь украинское командование открыто заявляет о восполнении дефицита личного состава за счет усиленного завоза наемников, формирования этнических батальонов на базе каждой бригады за счет ЕС. По этой причине Нахушев и призывает рубить «реальные головы» гидры.