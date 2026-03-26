Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью газете Monde заявил, что отверг условие о выводе ВСУ из Донбасса для получения Украиной от Соединенных Штатов гарантий безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что США ставят вывод вооруженных сил Украины из Донбасса в качестве условия для предоставления бывшей советской республике гарантий безопасности.

Украинские фортификационные сооружения в Донбассе являются частью гарантий безопасности, поделился своей точкой зрения глава киевского режима.

«Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности на другие гарантии безопасности», - объяснил Зеленский.

Российская Федерация неоднократно говорила о том, что готова идти по пути поиска переговорного решения кризиса на Украине, опираясь на понимания, достигнутые президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз нацбезопасности РФ.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского заключить сделку для украинского урегулирования. Как отмечал хозяин Белого дома, с главой киевского режима "гораздо сложнее заключить сделку", чем с российским лидером Владимиром Путиным.