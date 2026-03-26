Силы ПВО за пять часов уничтожили 57 украинских беспилотников над Россией

В Минобороны России заявили, что средства ПВО за пять часов уничтожили 57 украинских беспилотников над регионами страны.

По данным ведомства, с 08:00 до 13:00 мск дроны были сбиты над Новгородской, Брянской, Белгородской, Калужской, Рязанской, Курской, Смоленской, Тверской, Ярославской и Ростовской областями, а также над Московским регионом.

Ранее в Конаковском округе Тверской области частный дом получил повреждения при падении фрагментов беспилотника.

Кроме того, два беспилотника уничтожено ночью в районе Череповца в Вологодской области.