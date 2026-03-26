Названы вероятные причины исчезновения роты ВСУ у Харькова

Исчезновение второй роты 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно объяснить двумя причинами. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт Борис Джерелиевский.

По данным российских силовых структур рота исчезла между селами Волоховка и Бочково. Перед этим подразделение пыталось форсировать реку Волчью и понесло потери. Численность роты в ВСУ не фиксирована и зависит от рода войск. Например, десантно-штурмовая рота насчитывает около 80 человек.

По словам Бориса Джерелиевского, можно рассматривать две версии исчезновения роты — массовая сдача в плен или переход на сторону российских сил. Так как если бы было боестолкновение или если бы украинские военные забрели на минное поле, «были бы какие-то сигналы».

«Это могла бы быть и массовая сдача в плен, или переход на нашу сторону — такого вполне можно ожидать. Если это так, то информация в ближайшее время об этом появится», — пояснил Джерелиевский.

Также вероятным сценарием пропажи роты он назвал массовое дезертирство из-за сложившейся внутри украинской армии ситуации, когда подразделения пополняются за счет принудительной мобилизации.

«Отловленные» на улице новобранцы, имеющие низкую мотивацию, влияют и на моральное состояние более опытных военнослужащих, а ряды Вооруженных сил Украины покидают не только мобилизованные, но и кадровые офицеры, подчеркнул военный эксперт.

При этом у целого подразделения при наличии заградотрядов, о которых пишут украинские СМИ, больше шансов на успешный выход, чем у малых групп или одиночных военных, уверен Борис Джерелиевский.

Ранее украинский военнопленный Тимур Краев рассказал, что территориальные центры комплектования (украинский аналог военкомата) буквально отлавливают на улицах мужчин. А медкомиссия признает годными к службе даже тех, у кого есть серьезные заболевания. В частности, по словам украинца, он болен гепатитом «С». И среди тех, кого он видел «на приемке», были мужчины с пятью грыжами и с эпилепсией.