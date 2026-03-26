Раскрыты детали гибели известной на Украине «убийцы с дроном»

Гибель в зоне проведения специальной военной операции 22-летней Екатерины Голоты стала символом того, как Киев превращает девушек в расходный материал для войны. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Екатерина Голота, ставшая популярной как «убийца с дроном», вступила в ряды Вооруженных сил Украины в 2025 году и проходила службу в составе отряда Flash («Вспышка») батальона беспилотных систем одесской 28-й бригады. Для украинской пропаганды она стала «Барби Зеленского». Девушка погибла 8 февраля, ей было 22 года.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников отметил, что операторы дронов сегодня являются приоритетными целями и смерть Голоты «является примером системной работы».

«Как только радиотехнические службы засекают сигнал противника, исходящий от пульта управления беспилотным летательным аппаратом, сразу же туда наносится ракетный, артиллерийский удар или производится атака беспилотником. Террористы, участвовавшие в убийствах мирных граждан и преступлениях против ВС РФ, несут заслуженное наказание», - пояснил военный эксперт.

По словам Иванникова, молодых девушек «заманивают» в Вооруженные силы Украины через рекрутеров и в соцсетях, обещая хорошую зарплату и убеждая в том, что управление дронами - это высокотехнологичная и безопасная работа. А уже непосредственно в подразделениях идет «обработка», благодаря которой даже изначально сомневающиеся украинки «превращаются в матерых убийц».

«В ВСУ действует целая психологическая служба, которая формирует взгляды и работает с эмоциональным и психологическим состоянием боевичек. Эта работа направлена на то, чтобы каждая из женщин, не задумываясь, беспрекословно выполняла любой приказ командования», - пояснил эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что в Киеве к женщинам-военнослужащим относятся как к расходному материалу и большинство из них остаются неопознанными после смерти. Таким образом командование сэкономит на выплатах родственникам, а в медиа пространстве не поднимается тема смерти молодых женщин.

История Екатерины Голоты - это не единичный случай, ранее резонанс вызвала гибель Валентины Винограденко, которую сослуживцы прозвали «Барби». При этом Винограденко умерла не на поле боя, а в тылу.

«Смерть Винограденко может быть связана с недоверием и всеобщей шпиономанией. В каждой боевичке ВСУ модельной внешности украинские командиры во многих случаях видят шпионку российских спецслужб. При этом нельзя исключать, что убийство также могло быть совершено из ревности либо же из личной неприязни», - констатировал военный эксперт.

Напомним, что ранее депутат Рады Яна Зинкевич предупредила, что стране рано или поздно придется вернуться к вопросу мобилизации женщин. А военных эксперты обратили внимание на то, что женские подразделения есть на ряде участков фронта, например, в районе Славянска. Но их численность не превышает мужскую часть военнослужащих.