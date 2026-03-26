Украинским тюрьмам устанавливают планы по подписанным контрактам с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказал пленный военнослужащий Дмитрий Литвин, передает РИА Новости.

«У лагерных, у начальства, у них есть смета, сколько они с лагеря должны выпустить человек», — рассказал Литвин.

По его словам, из их колонии около четырех месяцев на фронт не поступало добровольцев, после чего приехала комиссия и учреждение начало отправлять на военно-врачебную комиссию по 80 заключенных в месяц.

Ранее Литвин рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать из учебного полигона в Днепропетровской области, угрожали расстрелом.