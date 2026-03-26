В манёврах самолётов ВВС США увидели подготовку к вторжению в Иран

Полётные данные американского военно-транспортного самолёта над территорией ОАЭ могут свидетельствовать о подготовке к наземной операции в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

© Wikipedia

Ранее обозреватель газеты The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на информацию от нескольких конгрессменов предупреждал, что военное вторжение в Иран может начаться в самое ближайшее время.

Изученная журналистами траектория движения борта C-17A Globemaster III Военно-воздушных сил США подтверждает подобные опасения. Данное воздушное судно способно транспортировать личный состав и боеприпасы для проведения длительных миссий. Сообщается, что самолёт вошёл в воздушное пространство ОАЭ примерно в 09:45 мск.

Оказавшись в районе нефтегазового месторождения Асад, расположенного в эмирате Абу-Даби, борт заметно снизил высоту и начал летать по остроугольной траектории. Специалисты предполагают, что в этот момент осуществлялся сброс неизвестного груза.

Уже около 10:20 мск военный самолёт покинул воздушное пространство государства, пересекая границу с Саудовской Аравией. При этом начальная точка отправления и конечное место назначения американского судна остаются неизвестными.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что представители Пентагона провели детальную подготовку к развёртыванию Сухопутных войск США в Иране.

Израильская газета The Jerusalem Post между тем писала, что США рассматривают возможность проведения наземной операции по захвату иранского острова Харк.