Латвия выдвинула требование Украине из-за упавшего беспилотника

В Латвии продолжают обсуждать инцидент с падением украинского беспилотника на территории республики, который привел к дипломатическому скандалу и поставил вопросы о координации военных действий Киева с соседними странами.

Как передает портал lrt.lt в Telegram, латвийский военный эксперт Мартиньш Вердиньш заявил, что Украина должна заранее информировать страны Балтии о планируемых ударах, которые могут затронуть их воздушное пространство.

«Украинские коллеги должны быть на прямой связи с нашими вооруженными силами и заблаговременно предупреждать об ударах», — выдвинул требование Вердиньш.

Поводом для такого заявления стало вторжение украинского беспилотника в воздушное пространство Латвии. Обломки дрона были найдены 25 марта в Краславском крае на юго-востоке страны.

Министерство иностранных дел Латвии отреагировало на инцидент. Ведомство вызвало временного поверенного в делах России в Риге и вручило ему ноту протеста. Как утверждает латвийская сторона, украинский беспилотник проник в воздушное пространство республики именно с российской территории. На этом основании Рига сочла необходимым выразить недовольство Москве, несмотря на то, что аппарат принадлежал украинским военным.

Инцидент вновь обострил дискуссию о рисках, которым подвергаются страны Прибалтики в связи с затяжным конфликтом на Украине.

Украинская сторона пока не комментировала как сам факт падения дрона, так и требования латвийского эксперта. В Риге настаивают, что подобные инциденты недопустимы, и ожидают от Киева более ответственного подхода к планированию операций, которые могут затронуть территорию стран-союзников.