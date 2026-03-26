Румыния подняла истребители F-16 из-за дрона у границы с Украиной

Военно-воздушные силы Румынии экстренно подняли в небо истребители F-16 на фоне инцидента с падением фрагментов БПЛА вблизи украинской границы, сообщило Минобороны страны.

По данным оборонного ведомства, военные самолёты были задействованы для контроля воздушного пространства в приграничном уезде Тулча.

«Обломки (беспилотника. — RT) упали в поле в нескольких километрах от посёлка Плауру», — говорится в официальном сообщении министерства.

В пресс-службе ведомства также уточнили, что на место падения уже направлена профильная группа экспертов для тщательного обследования территории. Согласно предварительной информации, жертв, пострадавших и каких-либо разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

3 февраля неопознанный беспилотник упал на территорию военной части в Пшасныше в Польше.