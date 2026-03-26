WP: иранские ракеты пробивают израильскую оборону

Ракеты Ирана стали пробивать израильскую оборону, из-за чего доверие к системам ПВО в еврейском государстве заметно пошатнулось, сообщает газета The Washington Post.

© Zuma / ТАСС

Как заявили чиновники в Израиле, опасения по поводу наращивания Ираном военного арсенала стали одной из главных причин ударов по Исламской Республике. Теперь снова актуален вопрос экономного расходования дорогих ракет-перехватчиков для защиты ключевых объектов.

Совместная операция США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. За это время стороны обменялись ударами, в том числе по объектам нефтегазовой отрасли.

Обострение конфликта также привело к приостановке судоходства через Ормузский пролив, который является важнейшим маршрутом для поставок нефти и природного газа из стран Персидского залива.