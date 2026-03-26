Экс-глава МI6: США утратили инициативу в конфликте с Ираном

Иран смог перехватить стратегическую инициативу в текущем конфликте с Соединёнными Штатами благодаря своевременным и грамотным решениям своего руководства, заявил бывший руководитель британской разведки МI6 Алекс Янгер.

© ТАСС/ЕРА

Его слова приводит The Economist.

По словам Янгера, американская сторона изначально неверно оценила масштаб и реальную сложность военной кампании на Ближнем Востоке.

«США недооценили сложность задачи, и, по моему мнению, примерно две недели назад они утратили инициативу в Иране», — отметил разведчик.

Он добавил, что руководство Ирана оказалось гораздо более устойчивым, чем предполагали на Западе. Аналитик напомнил, что ещё в июне Тегеран принял ряд стратегически верных решений по распределению собственных военных мощностей, а также делегировал полномочия на использование вооружений. Подобные шаги обеспечили стране дополнительную защиту от мощных воздушных операций противника.

Кроме того, эксперт выразил уверенность, что иранские силы успешно придерживаются стратегии так называемой горизонтальной эскалации. Регулярно обстреливая соседние страны Персидского залива, они оказывают серьёзное геополитическое давление на Вашингтон.

Ранее глава группы советников командования КСИР Али Фадави заявил, что Иран якобы смог уничтожить все базы США на Ближнем Востоке.

25 марта телеканал CNN со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) заявил, что около 290 американских военнослужащих получили ранения в ходе боевых действий против Ирана.