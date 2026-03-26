Два беспилотника уничтожены ночью в районе Череповца в Вологодской области

В Вологодской области в ночь на 26 марта нейтрализовали два беспилотника. Они были обнаружены вблизи Череповца.

Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Два беспилотных летательных аппарата нейтрализованы ночью вблизи Череповца», — уточнил он.

По его словам, в результате инцидента обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили над регионами России 125 украинских беспилотников.