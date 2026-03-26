Американцы высказались о длительности войны в Иране

Более половины американцев считают, что война США в Иране продлится по меньшей мере еще полгода. Об этом стало известно из результатов опроса исследовательского центра Pew Research Center (PRC).

Американцы высказались о длительности войны в Иране
«Незначительное большинство американцев (54 процента) полагают, что военные действия США против Ирана продлятся еще как минимум шесть месяцев», — говорится в исследовании.

При этом 29 процентов опрошенных выразили мнение, что конфликт затянется еще на год и более.

Кроме того, 35 процентов американцев ожидают, что военная операция продлится еще от одного до шести месяцев, и всего восемь процентов верят, что он закончится менее чем через месяц.

Ранее стало известно, что более 60 процентов граждан США выступили против военных действий Вашингтона в отношении Ирана. Отмечается, что при этом 44 процента из них категорически против.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.