Американцы высказались о длительности войны в Иране

Более половины американцев считают, что война США в Иране продлится по меньшей мере еще полгода. Об этом стало известно из результатов опроса исследовательского центра Pew Research Center (PRC).

«Незначительное большинство американцев (54 процента) полагают, что военные действия США против Ирана продлятся еще как минимум шесть месяцев», — говорится в исследовании.

При этом 29 процентов опрошенных выразили мнение, что конфликт затянется еще на год и более.

Кроме того, 35 процентов американцев ожидают, что военная операция продлится еще от одного до шести месяцев, и всего восемь процентов верят, что он закончится менее чем через месяц.

Ранее стало известно, что более 60 процентов граждан США выступили против военных действий Вашингтона в отношении Ирана. Отмечается, что при этом 44 процента из них категорически против.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.