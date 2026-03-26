Сводка СВО за ночь 26 марта: удар «Торнадо» и «Кракен»* в Харьковской области

В Минобороны России сообщили об уничтожении укреплённых районов и пунктов управления дронами ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 26 марта.

Удар «Торнадо»

Реактивная система залпового огня «Торнадо-С» уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Координаты пункта были получены от операторов дронов-разведчиков.

В результате удара объект ВСУ был полностью уничтожен, включая укрытия и скопления личного состава.

Удар «Града»

Артиллеристы ВС РФ уничтожили укрепленный район и пункты управления дронами ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Цели - опорные пункты и оборудование для беспилотной авиации - были обнаружены дроном-разведчиком в лесу.

После этого координаты целей были переданы расчету БМ-21 «Град». В результате удара «Града» укрепления и узлы связи противника были разрушены. Также было уничтожено оборудование для запуска дронов.

Удар «Гиацинта»

Артиллерийский расчет пушки «Гиацинт-С» уничтожил пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны. Украинские позиции были обнаружены в лесу во время воздушной разведки.

Места дислокации операторов дронов удалось вычислить по выносным антеннам связи и взлетам беспилотников на одном и том же участке.

В результате ударов «Гиацинта» были уничтожены замаскированные укрытия, антенные комплексы и оборудование управления ВСУ.

Операция в Запорожской области

Операторы ударных дронов ВС РФ ликвидировали сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Сеть располагалась в лесу.

ВСУ оборудовали позиции с укрепленными блиндажами, соединенными между собой системой траншей. Для ликвидации укрепленного района ВС РФ использовали FPV-дроны: их удары обрушили перекрытия и заблокировали выходы из подземных сооружений.

Ликвидирована рота ВСУ, прошедшая подготовку в Германии

ВС РФ ликвидировали под Красноармейском роту ВСУ, солдаты которой проходили подготовку в Германии. Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что рота 152-й егерской бригады ВСУ была ликвидирована в районе села Гришино. Утверждается, что военнослужащие роты прошли боевое слаживание на полигонах Бундесвера.

ВСУ перебросили резервы «Кракена»* в Харьковскую область

Украина перебросила в район села Шевяковка Харьковской области резервы из подразделения Главного управления разведки «Кракен»* (признано террористическим и запрещено в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В район Шевяковки противник перебросил резервы мотивированных неонацистов», - заявил собеседник агентства.

По его словам, члены подразделения прибыли под видом боевой группы первой отдельной бригады территориальной обороны Украины.

* признано террористическим и запрещено в России.