Произошедшее из-за ударов Ирана вызвало панику в США

Ракеты Исламской Республики Иран пробивают оборону Израиля, сообщает Washington Post.

Доверие к современным израильским системам ПВО пошатнулось, поделились подробностями авторы публикации.

Опасения, что Исламская Республика накапливает оружие для преодоления системы ПРО, стали ключевым фактором, подтолкнувшим к военному конфликту, приводит издание слова официальных лиц еврейского государства. Однако, как отмечают они, недавние удары со стороны Ирана обнажили уязвимость систем противовоздушной обороны.

В частности, вновь начали звучать опасения, что военные, по всей вероятности, будут вынуждены экономить дорогостоящие перехватчики для защиты важных целей, говорится в статье.

"Спикер иранского парламента, немного преувеличивая, заявил, что неспособность Израиля перехватить ракеты в хорошо защищенном районе Димона стала поворотным моментом", — отмечается в материале.

На этой неделе сообщалось, что израильская система противоракетной обороны "Праща Давида" не справилась с перехватом ракет Исламской Республики в Димоне и Араде в минувшую субботу.