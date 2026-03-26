Массированная атака ВСУ 26 марта: удары по Москве и промзоне Ленобласти

Российскими военными сегодня ночью перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотников, в том числе и летевшие на Москву. Какие еще регионы оказались в опасности к утру 26 марта, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи уничтожались украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Они были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей.

Также атаке подверглись Московский регион и Крым. Дроны были уничтожены и над акваторией Черного моря, говорится в сообщении на сайте российского военного ведомства.

Москва

Атака на столицу началась около 18:15 мск 25 марта и продолжается до сих пор. Об этом свидетельствуют данные в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - сообщил он в 18:15 мск 25 марта.

По информации на 8:30 утра, было сбито 26 дронов, летевших к столице. При этом обломки одного из беспилотников упали в районе села Кленово.

«В результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек. На месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают всю необходимую помощь», - уточнил градоначальник.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево ночью принимали и отправляли рейсы «по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений», отметили в Росавиации.

Ленинградская область

Атаковали Вооруженные силы Украины и Ленинградскую область. Глава региона Александр Дрозденко уточнил в своем Telegram-канале, что в небе над регионом был сбит 21 БПЛА.

«Отражение атаки ведется над Киришским районом. Есть повреждения в промышленной зоне. По предварительной информации пострадавших нет», - пояснил он.

Об отбое воздушной опасности Александр Дрозденко сообщил в 3:53 мск.

Брянская область

В Брянской области из-за нападения ВСУ погибла жительница села Зерново. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

«Укронацисты нанесли очередной варварский удар по нашему приграничью. (…) Глубокие соболезнования родным погибшей. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», - заявил он.

Губернатор отметил, что всего за ночь над территорией области были уничтожены 44 БПЛА самолетного типа.

Белгородская область

А в Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона по автомобилю в получила травмы мирная жительница. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, удар был нанесен в селе Белянка, Шебекинского округа.

«Женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. В больнице пострадавшей оказана необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно», - отметил он.

Гладков также уточнил, что продолжаются восстановительные работы после вчерашнего обстрела. Аварийные бригады занимаются восстановлением подачи тепла, электроэнергии, воды в дома жителей приграничья.

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар по объектам энергетики в Белгородской области. Местные жители отмечали, что над Белгородом была слышна серия взрывов, а в небе видны яркие вспышки. После чего «в нескольких районах «моргнул» или полностью пропал свет».

Безвыходное положение Зеленского

Массированная атака по регионам России была проведена Украиной на фоне «безвыходного положения» Владимира Зеленского, который накануне обвинил США в давлении и требовании вывода войск из Донбасса для предоставления гарантий безопасности.

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин уверен, что «выбора Зеленскому не оставили».

«Зеленский сам может принимать решения? Нет, не может, ему вот США сказали, что нужно отдать России ради сделки, а ему приходится признать это, прикрываясь сказками о гарантиях безопасности», - отметил он в эфире YouTube-канала.

Напомним, что накануне ночью над территорией России были перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотников.