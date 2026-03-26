Алаудинов рассказал о наказании для преступников, атаковавших Брянск

Военных преступников ВСУ, причастных к ракетной атаке на Брянск, ждет трибунал. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 10 марта ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. Восемь человек погибли, еще 47 получили ранения.

«Я надеюсь на то, что, когда эта война завершится, мы однозначно будем проводить трибунал именно для этих военных преступников. Я надеюсь на то, что они будут наказаны соответствующе их действиям», — заявил Алаудинов.

Накануне командир спецназа «Ахмат» рассказывал, что работа по установлению причастных к ракетной атаке на Брянск ведется ежедневно. По мнению Алаудинова, власти Украины будут и дальше делать все, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в России.