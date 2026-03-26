США могут начать применять старые свободнопадающие бомбы

США могли столкнуться с нехваткой дальнобойных высокоточных боеприпасов и перейти к использованию менее современных средств, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего аналитика разведки Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера.

По его оценке, речь идет о сокращении запасов крылатых ракет и других высокоточных средств поражения. В таких условиях, как утверждает эксперт, американская сторона может быть вынуждена применять свободнопадающие авиационные бомбы.

Риттер также заявил, что Иран сохраняет возможность наносить удары с использованием ракет и беспилотников по целям в регионе, включая Израиль, американские базы и объекты в странах Персидского залива.

Он подчеркнул, что, по его мнению, Тегеран не демонстрирует готовности к снижению интенсивности действий.