Раскрыты подробности об отбитых атаках БПЛА на РФ ночью

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 125 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

Ранее женщина погибла в результате удара дронов по Брянской области.

Кроме того, FPV-дрон ударил по автомобилю в Белгородской области, в результате чего пострадала мирная жительница.