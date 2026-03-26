Иран атаковал военную базу США в Саудовской Аравии

Военная база США в Саудовской Аравии подверглась атаке иранских беспилотников.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Основной целью этих атак был восток Саудовской Аравии, они были осуществлены с помощью нескольких беспилотников», — говорится в сообщении.

Накануне руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави заявил, что иранские военнослужащие уничтожили все американские базы на Ближнем Востоке.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия рассматривают возможность вступления в военный конфликт с Ираном, если Тегеран нанесет удар по их критической инфраструктуре.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.