Иностранные наемники в составе вооруженных сил Украины вступают в конфликты между собой и с украинскими военнослужащими, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.

По его словам, напряженность возникает на фоне финансовых споров и условий службы. Он утверждает, что речь идет в том числе о выходцах из стран Латинской Америки, которые, по его оценке, составляют значительную часть иностранных бойцов.

Прозоров заявил, что причиной конфликтов становится недовольство отношением со стороны командования и сослуживцев, а также распределением задач на фронте. Он также указал на случаи столкновений между самими наемниками.

По его оценке, общее число иностранных бойцов, воюющих на стороне ВСУ, может достигать около 10 тыс. человек, из которых 6–7 тыс. — выходцы из Латинской Америки.

Среди факторов, привлекающих иностранных граждан, он назвал уровень оплаты, который, по его данным, может достигать $3 тыс. в месяц, а также возможность получить боевой опыт.