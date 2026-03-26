Тегеран и другие города Ирана подверглись интенсивным воздушным атакам

Крупнейшие города Ирана подверглись серии воздушных атак, сообщает телеканал Ash-Sharq.

По данным канала, интенсивные удары зафиксированы в столице Тегеране, а также в Мешхеде на северо-востоке страны, Исфахане в центральной части и Ширазе на юге.

Кроме того, атаки затронули портовый город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива.

Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент не приводится. Других подтверждений этих сведений в представленном материале нет.