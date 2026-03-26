США сформировали группу для ускорения поставок оружия Тайваню

Вашингтон занялся ускорением военных поставок Тайбэю, создав специальную группу, которая должна помочь острову быстрее получить заказанные вооружения, заявил глава тайваньского военного ведомства Гу Лисюн.

По словам министра, стремление США как можно быстрее помочь Тайваню укрепить оборонные возможности «очень велико».

В 2024 году США сообщили о контрактах на поставку Тайваню 291 беспилотника ALTIUS 600M-V и 720 барражирующих боеприпасов Switchblade 300 на сумму 360,2 млн долларов.

В том же году предыдущий президент США Джо Байден направил 567 млн долларов на оборонные изделия, услуги, обучение и подготовку Тайваня.