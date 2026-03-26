Военный аналитик рассказал об агонии ВСУ в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются к Сергеевке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселев в беседе с ТАСС.

«После Гришина наши части наступают на участке от Молодецкого до Котлина, продвигаясь к Сергеевке», — сообщил он. Военный аналитик отметил, что украинские войска пытаются контратаковать, но это выглядит как «агония, а не бой».

Ранее Киселев заявил о «катастрофических потерях» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке в ДНР. По его словам, российские военные разрезали пополам группировку ВСУ в Константиновке.