Правительство разрешило военкоматам решать об отсрочке без явки призывника

Российские военкоматы смогут без личного участия призывника предоставлять гражданам отсрочку от призыва или освобождать их от военной службы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе уточняется, что для этого были скорректированы положения о призыве на военную службу. Призывника могут освободить от воинской обязанности или дать ему отсрочку, если в реестр воинского учета включены необходимые сведения. Как уточняется, на отсрочку могут рассчитывать студенты, аспиранты, сотрудники МВД, МЧС, ФСБ и IT-компаний, ухаживающие за близкими граждане и те, у кого категория "Г" по здоровью.

А инвалиды, отслужившие кандидаты и доктора наук, постоянно живущие за границей и имеющие судимость освобождены от военной обязанности. До этого российский кабмин принял постановление, которое изменяет сроки уведомления об увольнении IT-специалистов, имеющих отсрочку от призыва.

Теперь работодатели обязаны информировать соответствующие органы не позднее, чем через пять календарных дней после увольнения сотрудника, вместо прежних двух недель.