Армия США решила закупить оборудование для Украины

Американская армия планирует закупить и поставить в центральную часть Украины компьютерный томограф. Также военные намерены обучить медицинский персонал работе с ним, о чем узнали журналисты РИА Новости, изучив правительственные документы Соединенных Штатов.

В документах говорится, что поставщик должен не только доставить и установить оборудование, но и обучить местных специалистов работе с ним. Инструкции к системе должны быть написаны на украинском языке.

Кураторством проекта занимается 409-я бригада контрактного обеспечения армии США. Она базируется в Германии. Известно, что контракт хотят заключить с компанией, которая предложит минимальную цену, но будет соблюдать все технические требования. Заявки и документы принимают до конца апреля этого года.

Согласно условиям закупки, оборудование должны доставить на американскую военную базу, расположенную в Штутгарте, а только затем его направят на Украину. Срок поставки не должен превышать 90 дней с того момента, пока контракт не будет заключен официально.

Ранее стало известно, что Госдеп США начал искать куратора по закупкам дронов для украинской армии. Должность подразумевает место советника по перспективным технологиям и уполномоченного представителя по контрактам при американском посольстве в Киеве.