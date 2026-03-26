Марочко: российские войска приблизились к юго-востоку Рай-Александровки

Российские войска в Донецкой народной республике (ДНР) после занятия Никифоровки подошли к окраинам соседнего населенного пункта Рай-Александровка. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он пояснил, что российские бойцы уже приближаются к Рай-Александровке с юго-восточного направления и начинают наносить удары по позициям противника. 22 марта Марочко сообщил, что операторы дронов Вооруженных сил РФ в настоящее время полностью контролируют окрестности поселка Червоное под Часовым Яром в Донецкой народной республике. 20 марта стало известно, что российские бойцы после завершения боев за населенный пункт Федоровка Вторая в Донецкой народной республике взяли под контроль участок трассы Славянск - Артемовск протяженностью три километра.

За день до этого в пресс-службе министерства обороны РФ рассказали, что российские бойцы взяли под контроль два населенных пункта в ДНР. Речь идет о Федоровке Второй и Павловке. В сражениях за первый населенный пункт участвовали подразделения группировки войск "Юг", за второй - соединения группировки войск "Центр".