Стармер разрешил ВС Британии задерживать суда «теневого флота»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским войскам задерживать суда так называемого теневого флота в водах королевства.

Информация об этом появилась на сайте британского правительства.

«Британским войскам разрешено подниматься на борт санкционированных судов, следующих транзитом через территориальные воды Великобритании», — говорится в заявлении.

Также на сайте отмечается, что таким образом Великобритания «усиливает давление» на Россию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что категория «теневой флот» «выдуманная» и её не существует в международном морском праве.