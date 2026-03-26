В США раскрыли сроки начала наземной операции в Иране

США могут начать наземную операцию в Иране в ближайшее время. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal (WSJ) Алекс Уорд в соцсети X.

© Lenta.ru

Он сослался на нескольких конгрессменов-республиканцев, которые «очень явно намекают» на то, что наземная операция в Исламской Республике запланирована и скоро может быть проведена.

Ранее в Иране пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если США начнут наземную операцию на территориях страны, в том числе на островах.

До этого подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен предположил, что американскую армию ждут большие потери в случае наземной операции в Иране, включая высадку на остров Харк в Персидском заливе.