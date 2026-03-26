СМИ узнали о «секретных переговорах» России и Ирана по БПЛА

Россия якобы готовится начать отправлять Ирану дроны, медикаменты и продовольствие, чтобы поддержать Исламскую Республику в войне против США и Израиля, утверждает The Financial Times (FT).

По данным западной разведки, вскоре после начала военных действий на Ближнем Востоке Москва и Тегеран провели секретные переговоры о поставках беспилотников.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. Иран в ответ атакует Израиль и американские авиабазы на Ближнем Востоке ракетами и беспилотниками.

В середине марта президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия, скорее всего, «немного помогает» Ирану. Однако политик назвал эту поддержку незначительной. По словам главы государства, российская сторона, вероятно, тоже полагает, что США поддерживают Украину.

В начале марта агентство Bloomberg назвало президента России Владимира Путина «безусловным победителем» войны в Иране. Издание писало, что конфликт может сократить американские запасы ракет, повысить мировые цены на нефть и оживить рынок подсанкционных российских энергоносителей.