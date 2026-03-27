Израиль начала новую волну атак по объектам «Хезболлы» в Бейруте

ВВС Израиля начали новую широкомасштабную волну ударов по Бейруту. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре террористической организации «Хезболла» в Бейруте», — говорится в публикации.

До этого агентство Associated Press сообщило, что Израиль нанес удар по жилому району на юге Ливана, предположительно, белым фосфором.

По данным издания Military Watch Magazine, израильская сторона потеряла за один день 21 танк из-за устроенных ливанским движением «Хезболла» засад.

23 марта сообщалось, что военизированные отряды шиитского движения «Хезболла» подвергли обстрелу израильскую военно-воздушную базу на горе Мерон.

Незадолго до этого министр обороны Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля получила приказ разрушить мосты через реку Литани на юге Ливана в рамках противодействия боевым отрядам «Хезболлы».

Ранее министр обороны Израиля пригрозил Ливану потерей территорий.