В США обеспокоились «безжалостным» шагом Ирана

Иран начал готовиться к обороне острова Харк, расставляя ловушки и перебрасывая дополнительные войска. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

Утверждается, что в последние недели Иран перебросил на остров переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), а также расставил множество ловушек, включая противопехотные и противотанковые мины. По мнению экс-главкома НАТО Джеймса Ставридиса, американское командование должно «очень беспокоиться» из-за этих шагов Тегерана.

«Иранцы умны и безжалостны. Они сделают все возможное, чтобы нанести максимальные потери американским войскам как на кораблях в море, так и, особенно, когда наземные войска окажутся на их территории», — подчеркнул он.

Прежде экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что планы по отправке американских сухопутных войск в Иран вызывают много вопросов. «Что именно подразумевается под захватом? Если они отправятся на остров Харк, смогут ли они им овладеть? Какую пользу это нам принесет?» — высказался он.