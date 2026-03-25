Стало известно, зачем в Жешув прилетели «летающие морги»
Прибытие в польский Жешув большого количества медицинских самолетов, иначе называемых «летающими моргами», говорит о том, что Западу срочно потребовалось эвакуировать раненых высокопоставленных офицеров, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» генерал-майор, Герой России Сергей Липовой.
Накануне российские военные провели массированную атаку на объекты СБУ в ряде городов Западной Украины. В операции были задействованы порядка тысячи ударных беспилотников.
Липовой отметил, что Львов, Ивано-Франковск, Тернополь являются оплотом правительства Украины. В этих городах и рядом с ними находятся учебные базы, ангары с техникой.
По его словам, рядом с полигонами, базами размещаются кураторы, инструкторы, наставники, направленные на Украину Североатлантическим альянсом.
Генерал-майор уточнил, что военные тщательно оценивают количество целей, состояние объектов, возможные последствия.
Польша выступила против сил НАТО на Украине
БПЛА в большом количестве применяются в том случае, если обнаружены «легкобронированные и доступные для» дронов цели, пояснил эксперт.
«Если прилетели санитарные эвакуационные самолеты, значит, они забирали высокопоставленных кураторов, инструкторов и советников НАТО, которые попали под удар. Вполне возможно, кто-то вернется в гробах с Украины», — констатировал Липовой.