Прибытие в польский Жешув большого количества медицинских самолетов, иначе называемых «летающими моргами», говорит о том, что Западу срочно потребовалось эвакуировать раненых высокопоставленных офицеров, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» генерал-майор, Герой России Сергей Липовой.

Накануне российские военные провели массированную атаку на объекты СБУ в ряде городов Западной Украины. В операции были задействованы порядка тысячи ударных беспилотников.

Липовой отметил, что Львов, Ивано-Франковск, Тернополь являются оплотом правительства Украины. В этих городах и рядом с ними находятся учебные базы, ангары с техникой.

По его словам, рядом с полигонами, базами размещаются кураторы, инструкторы, наставники, направленные на Украину Североатлантическим альянсом.

Генерал-майор уточнил, что военные тщательно оценивают количество целей, состояние объектов, возможные последствия.

Польша выступила против сил НАТО на Украине

БПЛА в большом количестве применяются в том случае, если обнаружены «легкобронированные и доступные для» дронов цели, пояснил эксперт.