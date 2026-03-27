Названы предоставившие США территорию для ударов по Ирану страны

Пять арабских государств Персидского залива предоставили США территорию для нанесения ударов по территории Ирана. Такое число назвало агентство Tasnim со ссылкой на источник в разведке.

По информации агентства, свои территории и воздушное пространство предоставили Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт. Кроме того, в указанных государствах находятся военные базы США, которые также использовались для ударов по Ирану.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Израиль сейчас понимают, что заблуждались в возможности проведения быстрой операции против Ирана.