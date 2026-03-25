Над девятью регионами России уничтожили вражеские БПЛА

Стало известно, что дежурные средства противовоздушной обороны в период с 13 часов до 20 часов по московскому времени перехватили и уничтожили 91 вражеский беспилотник самолетного типа в небе над девятью регионами России.

В сообщении уточняется, что вражеские БПЛА были уничтожены в небе над Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Смоленской, Калужской, Владимирской и Ленинградской областями, а также над Московским регионом.

Напомним, ранее стало известно об уничтожении 15 беспилотников, которые летели на Москву.