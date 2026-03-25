Стало известно, как США защищают бомбардировщики от атак Ирана

Странные квадратные отметки на крыльях американских стратегических бомбардировщиков B-2 означают, с высокой долей вероятности, что самолеты оснащены защитными блоками, прикрывающими самолет от иранских радиолокационных станций, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» генерал-майор Сергей Липовой.

Накануне в американских аналитических СМИ появились публикации о том, что на Ближнем Востоке были замечены самолеты с необычными квадратными отметками.

Военный эксперт уточнил, что специалисты размещают на всех военных самолетах Североатлантического альянса, задействованных в зоне проведения операции против Ирана, как вооружения, так и блоки, которые прикрывают боевые машины в воздухе и защищают их от радиолокационных станций.

«Такие устройства можно встретить как на бомбардировщиках, так и на истребителях, которые совершают полёты в небе над Ираном», — отметил Липовой.

Ранее в КСИР сообщили, что зенитчики за три недели конфликта сбили более 200 летательных аппаратов различных типов, в том числе, дроны, самолет-заправщик, истребители, крылатые ракеты.

Позже в корпусе заявили, что расчеты ПВО в период с 21 по 25 марта уничтожили истребители F-16 и F-18, ударные и разведывательные дроны. В США эти потери не признали.