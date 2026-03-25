КСИР заявил, что ополчение «Басидж» сбило истребитель ВВС США

Корпус стражей исламской революции (КСИР, части ВС Ирана) утверждает, что члены военизированного ополчения "Басидж" сбили истребитель F-18, якобы принадлежащий ВВС США. Об этом сообщает агентство Fars.

Информации о том, где и когда произошло поражение воздушной цели, агентством не приводится.

До этого президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, назвал "мелкой неурядицей" поражение американских истребителей Кувейтом в начале военной операции против Ирана.

"С Кувейтом произошла мелкая неурядица: они сбили три самолета нашими ракетами", - заявил американский лидер.

Трамп уточнил, что американские пилоты после этих ударов выжили.

2 марта по информации Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) силы ПВО Кувейта по ошибке сбили три американских истребителя F-15E. По версии военных, это произошло в ходе боевых действий, в том числе ударов иранскими самолетами, баллистическими ракетами и дронами. В американском военном ведомстве добавили, что власти Кувейта признали "этот инцидент"