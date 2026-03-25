Названы основные требования США к Ирану для завершения войны

Вашингтон через посредников передал Тегерану план по завершению конфликта, состоящий из 15 пунктов, пишут обозреватели Дэн Уильямс, Донато Паоло Манчини и Джош Вингров в статье для Bloomberg.

Накануне ряд высокопоставленных чиновников Ирана заявил, что получил от США сигналы о желании вступить в переговоры. По их словам, Тегеран готов выслушать предложения США, но примет их только в том случае, если они будут соответствовать интересам Исламской Республики.

«Посредники из Пакистана передали Тегерану план Вашингтона, состоящий из 12 американских требований, а также трех обязательств от США, которые Иран получит взамен за выполнение первых», — пояснили обозреватели.

Согласно документу, Ирану следует полностью отказаться от ядерной программы, в частности, передать запасы высокообогащенного урана, демонтировать атомные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Также республике потребуется открыть Ормузский пролив, отказаться от дальнобойных ракет, прекратить поддержку вооруженных движений на Ближнем Востоке, заявить о завершении войны.

США, в свою очередь, в рамках предложенного плана, снимут санкции с Исламской Республики и пообещают в дальнейшем не вводить рестрикции против Ирана.

Журналисты констатировали, что Тегеран категорически отверг требования США, назвал их нелогичными.

Ранее в Иране сообщили, что завершат войну тогда, когда посчитают нужным. Кроме того, Вашингтону потребуется выплатить репарации, дать твердые гарантии безопасности, закрыть все базы в макрорегионе, согласиться на полный контроль Тегерана над Ормузским проливом.