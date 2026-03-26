Кабмин разрешил военкоматам принимать решение об отсрочке без явки призывника

Гражданам России теперь не нужно лично являться в военный комиссариат для освобождения или предоставления отсрочки от обязательной воинской службы при наличии достаточных сведений в реестре воинского учёта.

Об этом свидетельствует соответствующее постановление кабмина. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

До внесения этих изменений предоставление отсрочки или освобождения без обязательной явки касалось лишь определённых категорий, в том числе граждан с двумя и более детьми, студентов, обучающихся на очной форме, и лиц с учёной степенью.

Ранее юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников рассказал «Газете.Ru», что весенний призыв в 2026 году проходит уже по обновлённым правилам: вручение повесток теперь не сводится только к личной подписи в военкомате или на работе.

В прошлом году в ходе весеннего призыва на службу направили 160 тыс. человек.