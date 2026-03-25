Сигнал «Ародуст» прозвучал в эфире радиостанции «Судного дня»

Сигнал «Ародуст» был зафиксирован в среду в эфире радиостанции УВБ-76, также известной под названием «Радиостанция Судного дня».

В Telegram-канале «УВБ-76 логи», который специализируется на отслеживании активности станции, сообщается, что сигнал прозвучал в среду в 15.51 по московскому времени.

В понедельник станция передала три других сигнала с кодовыми названиями: «Задаточный», «Тминохорь» и «Староверный».

На прошлой неделе «Радиостанция Судного дня» за день передала слова «Перова» и «надевание».