Министр обороны Украины назвал проблемы ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) дефицит людей, проблема с подготовкой, сложности с логистикой и низкое моральное состояние.

Проблемы украинской армии назвал в Михаил Федоров.

«Продолжительность пребывания на позициях, сложность выходов и входов, затрудненная логистика под постоянными атаками дронов, нехватка людей, качество подготовки военнослужащих, обеспечение дронами и необходимой техникой, моральное состояние», — перечислил проблемы министр.

Он добавил, что его команда готовит изменения по проблемам мобилизации и дезертирства, чтобы решить часть проблем.

Ранее на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации. Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник отметил, что страну ожидают непопулярные решения по вопросам бронирования и самовольного оставления части. Подробности не раскрывались.