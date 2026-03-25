Над Черным морем обнаружили шведский самолет-разведчик

Разведывательный самолет военно-воздушных сил Швеции совершил полет над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

По данным агентства, самолет-разведчик Gulfstream IV поднялся в воздух с авиабазы шведских военно-воздушных сил в Линчепинге около 9 утра по московскому времени и достиг берега Черного моря приблизительно спустя два часа двадцать минут. Затем он начал летать к западу от берегов Румынии и Черногории по траектории петли.

Самолеты-разведчики Австралии помогли Украине

В конце февраля британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет над Черным морем в районе Крыма.