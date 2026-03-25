«Крысу загнали в угол»: в Госдуме объяснили новые атаки ВСУ

Замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв сравнил атаку Украины по Кронштадту с поведением «крысы, загнанной в угол». Об этом депутат рассказал Life.

В ночь на 25 марта российская ПВО перехватила 389 украинских беспилотников, сообщали в Минобороны РФ. Часть из них была уничтожена над Ленинградской областью. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что атака беспилотников была отражена в Кронштадте. Повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей. Разрушений и пострадавших нет.

«Чем ближе конец, тем враг будет всё более злым и кровавым, как крыса, загнанная в угол», - так атаки ВСУ объяснил Журавлёв.

Он добавил, что ВС РФ «ежедневно, планомерно и методично» отвечают на атаки по российским городам.