США раскрыли подробности удара Ирана по авианосцу Авраам Линкольн

Авианосец «Авраам Линкольн» продолжает участие в военной операции «Эпическая ярость» против Ирана.

Об этом Военно-морские силы США заявили на своей странице в социальной сети X.

«Авианосная ударная группа Abraham Lincoln продолжает выполнять ударные миссии в рамках операции "Эпическая ярость"», — говорится в сообщении.

Американские военные также заявили, что 25 марта на борту авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72) во время выполнения полетов в Аравийском море получил ранение моряк ВМС США. Ранение не связано с боевыми действиями и не представляет угрозы для жизни.

Уточняется, что моряк был доставлен на берег для дальнейшего медицинского обслуживания и находится в стабильном состоянии, а обстоятельства инцидента расследуются.

Ранее военно-морские силы Корпуса стражей Исламской Республики (КСИР) заявили, что ударили крылатыми ракетами по одному из крупнейших американских кораблей, авианосцу «Авраам Линкольн». Иранские военные подчеркнули, что действия и передвижения «Авраама Линкольна» постоянно отслеживаются и военно-морской флот готовится нанести сокрушительный удар.