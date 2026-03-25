Днем в пятницу, 25 марта, в Минобороны России сообщили о взятии села Никифоровка. В этот же день стало известно об уничтожении танка ВСУ.

Взятие Никифоровки

Село Никифоровка в ДНР перешло под контроль российских войск. Об этом днем 25 марта сообщили Telegram-канале Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что успешную операцию провели подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ.

Удар «Гиацинта»

Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункты управления дронами и пункты временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена на днепропетровском направлении, удары нанес расчет самоходной пушки «Гиацинт-С».

Перед ударами операторы беспилотников ВС РФ выявили места запуска дронов и укрытия ВСУ, после чего передали координаты артиллеристам. Те нанесли удары по целям с расстояния более чем в 20 километров.

Уничтожение танка ВСУ

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили танк и артиллерийское орудие ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны России. Расчеты разведывательного дрона ZALA выявили перемещение техники и замаскированные позиции артиллерии ВСУ.

После доразведки было решено нанести по целям удары барражирующим боеприпасом «Ланцет». В результате были уничтожены танк Т-72 и буксируемая гаубица ВСУ.

Удар «Молнии»

Ударные беспилотники «Молния» сорвали ротацию ВСУ на харьковском направлении, заявили в Минобороны. Дроны ликвидировали скопление техники и личного состава ВСУ.

Операция на добропольском направлении

Беспилотники ВС РФ уничтожили бронированную и автомобильную технику ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны. Украинская логистика на этом участке была подорвана, заявили военные.