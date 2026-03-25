Жесткая атака ВСУ на Сочи: возможное покушение на резиденцию Путина и интерес Трампа

Пока переговоры по миру на Украине поставлены на паузу, Киев не бездействует. Как сообщает «Царьград», жесткая атака ВСУ на Сочи может быть новым покушением на резиденцию президента России Владимира Путина. Все это происходит на фоне отвлечения внимания США на Ближний Восток.

Трамп потерял интерес к Украине

Боевой офицер Олег Шаландин в эфире телеканала напомнил о предыдущих высказываниях президента США Дональда Трампа. Он утверждал, что способен прекратить конфликт на Украине одним звонком. Позднее появилась информация про три месяца на урегулирование, а после — про полгода. Оказалось, что Владимир Зеленский и его приближенные не способны на ведение переговоров.

«Я считаю, что мяч на стороне Соединенных Штатов. Как они будут далее вести себя в разговорах, вообще в определениях своей политики в отношении Украины, я пока предполагать не могу. Они сейчас заняты совершенно другими делами. И на мой взгляд, Трамп потерял к Украине интерес, перевалив Украину на Европу», — отметил Шаландин.

Европа в то же время не может собраться и принять единое решение, хотя продолжает поддерживать Украину деньгами и оружием. Впрочем, запасы Евросоюза иссякают, а перелом в настроениях виден как в европейских странах, так и на Украине.

Возможное покушение на резиденцию

На фоне этого Киев совершил несколько массированных налетов на Сочи. 11 марта мэр Андрей Прошунин назвал атаку «беспрецедентной по длительности», призвав не терять бдительности. Тогда дроны летели в сторону города почти сутки.

До 20 марта в сводках Минобороны ежедневно появлялась информация о сбитых БПЛА над Краснодарским краем. Наибольшее число дронов, 42, было сбито 18 марта. Во многих регионах России тоже регулярно звучат сигналы воздушной тревоги.

Объясняя активность ВСУ, эксперт обратил внимание, что на юге России находятся объекты нефтяной инфраструктуры, а рядом с Сочи — резиденция президента РФ «Бочаров Ручей». Существует мнение, что атаки были операцией Киева, подобной той, когда противник пытался атаковать резиденцию на Валдае. Ущерб был минимальным, однако медийный шум поднялся серьезный.

«Есть несколько причин, и "Бочаров Ручей" — не основная. Смотрите, сейчас март. Уже идет подготовка к новому летнему сезону. И Зеленский с его камарильей пытаются сделать Сочи непригодным для отдыха. Это достаточно серьезный момент. Если они попытаются достать "Бочаров Ручей", в чем я сомневаюсь, то, конечно, будут это все записывать себе в актив как акцию устрашения», — добавил Шаландин.

Другой важный фактор — желание Зеленского привлечь внимание Трампа. У ВСУ плохая ситуация на линии фронта и Киеву хочется вернуть себя в инфополе. Настолько, что Украина даже послала своих «специалистов» по отражению дроновых атак на Ближний Восток.

Подготовка наступления

По ряду сведений Украина также готовится к наступательным операциям, как и Россия. Пока неизвестно, на каких направлениях будут развиваться события. Офицер замечает, что Киев хочет сделать «что-то типа курской операции», однако это не получится, ведь ВС РФ активно отслеживает и предугадывает действия противника. Кроме того, у ВСУ нет резервов, которые могли бы спокойно подготовиться к операции.

Военный объяснил изменение в ходе украинского конфликта

«Это не ситуация 2023 года», — заметил Шаландин.

По оценке эксперта, сейчас задача ВС РФ — отсечение противника от западных регионов, через которые идет основная помощь в центральную часть Украины. Это необходимо для дестабилизации обстановки в ВСУ, в том числе на линии боевого столкновения.