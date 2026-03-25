Израиль заявил об ударе по центру разработки подлодок в Иране
Израильская армия заявила об авиаударе по единственному в Иране исследовательскому центру, который занимается разработкой подводных лодок и систем для флота.
Как отметили в пресс-службе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), операция ВВС прошла вечером вторника при поддержке военной разведки, передает РИА «Новости».
По заявлению израильской стороны, этот центр является единственным в Иране объектом, который отвечает за проектирование и разработку подводных лодок и вспомогательных систем для иранского флота. В ЦАХАЛ добавили, что на объекте производились различные модели беспилотных морских аппаратов.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ сбросил на Иран 15 тыс. снарядов в ходе операции «Рык льва».
Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что США и Израиль повредили 600 школ ударами по Ирану, а также разбомбили 282 медицинских объекта.