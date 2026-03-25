Израиль заявил об ударе по центру разработки подлодок в Иране

Израильская армия заявила об авиаударе по единственному в Иране исследовательскому центру, который занимается разработкой подводных лодок и систем для флота.

Как отметили в пресс-службе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), операция ВВС прошла вечером вторника при поддержке военной разведки, передает РИА «Новости».

«ВВС под руководством военной разведки завершили вчера (вторник) масштабную волну атак по объектам производства вооружений в Исфахане. Силы ЦАХАЛ атаковали центр исследований и разработки подводных военных средств», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

По заявлению израильской стороны, этот центр является единственным в Иране объектом, который отвечает за проектирование и разработку подводных лодок и вспомогательных систем для иранского флота. В ЦАХАЛ добавили, что на объекте производились различные модели беспилотных морских аппаратов.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ сбросил на Иран 15 тыс. снарядов в ходе операции «Рык льва».

Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что США и Израиль повредили 600 школ ударами по Ирану, а также разбомбили 282 медицинских объекта.