«Ближе к границам с Польшей»: военный рассказал о целях ВС РФ на Западной Украине

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина переместила свои военные объекты ближе к границе с Польшей, поэтому ВС РФ также «сместили акцент». Об этом Марочко рассказал News.ru.

Ранее появилась информация об одной из самых массированных атак по военным объектам в западных областях Украины. «Московский комсомолец» писал, что под удар попали военные цели во Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Виннице, Тернополе и Харьковской области. По данным газеты, поражены были штабы, казармы и центры ВСУ, а также здания Службы безопасности Украины (СБУ).

«Смещение акцентов в сторону Западной Украины говорит лишь о том, что вся военная инфраструктура все ближе и ближе двигается к границам с Польшей», - так эти новости прокомментировал Марочко.

Он добавил, что Киев стремится сократить логистические маршруты. Кроме того, украинские власти и их союзники пытаются обезопасить объекты ВСУ, перемещая их в западные регионы.