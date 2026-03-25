Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Силы ПВО ликвидировали еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом в среду, 25 марта, сообщил глава города Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил мэр столицы в мессенджере MAX.

До этого силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников украинской армии в Кронштадте, о чем сообщил глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. Частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей.

22 марта вражеский дрон также врезался в многоэтажку в Ленинградской области. Ударной волной повреждено остекление в трех квартирах, зафиксировано возгорание сухой травы. Пострадавших в результате атаки нет.