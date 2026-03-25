Масштабный удар дронами: названы цели российской армии на Украине

Российские военные применили около тысячи дронов, чтобы нанести удары по легкобронированным целям на Украине. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, количество беспилотников, которое задействовано для ударов, напрямую зависит от числа выявленных целей.

«Сколько целей выявлено, столько средств поражения и используется. Оценивается состояние объекта в том числе для того, чтобы понимать, каким средством его можно и нужно поразить. Если в данной ситуации применили около тысячи дронов, значит, цели были легкобронированные и доступные для БПЛА», – пояснил он.

Генерал-майор Сергей Липовой отметил, что российские военные наносят удары на Украине «только по целям военного назначения, по военным объектам, по пунктам принятия решений».

Напомним, что Россия сегодня ночью нанесла массированный удар, в том числе и по западным областям Украины. Были поражены цели во Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Виннице, Тернополе. В частности, в Виннице БПЛА ударил в здание регионального управления Службы безопасности Украины. А во Львове обломки беспилотника упали на улицу Бандеры.